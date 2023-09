Domenica pomeriggio, Tv Sorrisi & Canzoni, nella copertina del suo ultimo numero, ha svelato i nomi dei tre concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello che, lunedì 11 settembre, varcheranno la soglia della porta rossa della Casa di Cinecittà. A loro si aggiungono Beatrice Luzzi, l’ex Eva Bonelli di Vivere, l’ex campione olimpico Alex Schwazer e la regina delle telenovelas, Grecia Colmenares.

Chi è Giselda Torresan

Giselda Torresan ha 33 anni, è un’operaia del Monte Grappa. Metà bellunese e metà trevigiana, l’eco influencer, originaria di Asolo, vanta un profilo di oltre 133 mila followers su Instagram (@giselda_torresan). Dopo il turno in fabbrica, la ragazza raggiunge l’amatissimo nonno Alfonso nella malga delle Bocchette e si dedica a lunghe passeggiate, all’hobby della fotografia nel pieno contatto con la natura. Documenta le proprie ‘avventure’ sui social.

“Sveglia presto, specie se devo uscire per fotografare l’alba, il mio scatto preferito. Se ho tempo, durante il giorno, vado a camminare a Camparoneta, sulle Meatte o lungo le creste dei Solaroli. Mi piace mettermi alla prova, spesso allungo fino a trenta chilometri tra i sentieri del Grappa. Immancabilmente porto a casa un nuovo selfie e poi, se mi piace, lo pubblico. Nel frattempo, in malga c’è da lavorare, quindi accendo la stufa, preparo la cena, do il cibo agli animali. Sotto le coperte, a fine giornata, lo scaldino ad acqua prepara le lenzuola belle calde, perché in camera non c’è il riscaldamento. E nemmeno il bagno, il WC è all’esterno come una volta (Intervista a Il Messaggero).