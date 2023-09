Domenica pomeriggio, Tv Sorrisi & Canzoni, nella copertina del suo ultimo numero, ha svelato i nomi dei tre concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello che, lunedì 11 settembre, varcheranno la soglia della porta rossa della Casa di Cinecittà. A loro si aggiungono Beatrice Luzzi, l’ex Eva Bonelli di Vivere, l’ex campione olimpico Alex Schwazer e la regina delle telenovelas, Grecia Colmenares.

Chi è Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi ha 21 anni e ha conseguito la laurea triennale all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Lavora da diversi anni come modello: ha sfilato per Dolce e Gabbana e Missoni. Ha un profilo Instagram (@vittoriomenozzi) che vanta oltre 7 mila followers. Tra i suoi seguaci c’è anche la blogger Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin.

E’ alto 186 cm, le sue misure sono 94 – 78 – 91. Ha i capelli neri, e gli occhi marroni. Ha 44 come numero di scarpe come si legge sul sito della sua agenzia.