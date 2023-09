Il Grande Fratello torna in tv. Quest'anno il programma perde la parola Vip perché il cast è composto da personaggi famosi e perfetti sconosciuti. Alla conduzione c'è ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dalla nuova opinionista Cesara Buonamici. Rebecca Staffaelli ha invece il compito di raccogliere i commenti social dei telespettatori. Tra i concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa: lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro riuscirà chi passerà indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Giuseppe Garibaldi concorrente al Grande Fratello 2023

Si passa all'altro Nip di questa edizione del Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi. "Parenti con l'eroe dei due mondi? C'è chi dice si, chi dice di no. Però io porto questo nome con tanto orgoglio", dice il concorrente. Calabrese, è un collaboratore scolastico (ha lavorato prima in Veneto e poi in Emilia Romagna). Viene da una famiglia semplice, anche lui ha un bel rapporto con la madre. "Sogno il posto fisso", ammette.

Massimiliano Varrese concorrente al Grande Fratello 2023

Ore 22,10. Alfonso Signorini presenta il primo Vip del Grande Fratello 2023: Massimiliano Varrese. Attore, ballerino, performer ha lavorato a molte fiction. È la sua prima volta in un reality show. Nel suo curriculum anche un'esperienza come Carrambaboys, con Raffaella Carrà. Ha una figlia di nome Mia, è single. Un'altra sua grande passione sono le arti marziali. "Sono onorato di essere in questa edizione del Gf", ribadisce in diretta.

Rosy Chin è la terza concorrente del Grande Fratello 2023

Ore 22.02 Rosy Chin fa il suo ingresso al Grande Fratello: prima della diretta ha preparato una pietanza per i suoi coinquilini. 37 anni, è una chef e imprenditrice di successo, proprietaria del noto locale milanese Yokohama, pietra miliare della cucina fusion. "Sono nata e cresciuta a Milano, sono una mamma e una moglie. La mia è una famiglia di ristoratori. Il mio rapporto con il cibo è sempre stato complicato poi è diventato il mio più grande alleato", dice nella clip di presentazione.

Rebecca Staffelli al Grande Fratello per commentare i social

Ore 21.54. Alfonso Signorini presenta Rebecca Staffelli, la nuova commentatrice dei social network (ruolo ricoperto lo scorso anno da Giulia Salemi). Speaker radiofonica, conduttrice e influencer è la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia. Rebecca è emozionata ma molto spigliata e pronta a svolgere al meglio il suo lavoro.

Grande Fratello, la seconda concorrente è Giselda Torresan

Ore 21,52. Si passa alla presentazione della seconda concorrente: l'operaia Giselda Torresan, veneta e con la passione per la montagna. "Se mi sposo mi sposo solo con un montanaro, il mio uomo ideale è Mauro Corona", fa sapere. "Ho messo i tacchi solo una volta nella mia vita e non ho mai preso l'aereo, non so come farò senza montagna al Grande Fratello". Giselda svela che sono stati i suoi colleghi di lavoro ad iscriverla al programma.

Grande Fratello, il primo concorrente è il macellaio Paolo

Ore 21,40. Alfonso Signorini lancia la clip del primo concorrente Nip del Grande Fratello: Paolo Masella, di professione macellaio. Ha 25 anni, è nato e cresciuto a Roma. È single e molto legato a sua madre. Non utilizza i social network e non ha mai visto una puntata del reality show. "È tutta un'esplosione", dice poi il nuovo concorrente in diretta con il conduttore. "Voglio fare il Grande Fratello per mamma, per non farla lavorare. Deve dormire, rilassarsi, viaggiare", aggiunge e ribadisce: "Io raramente guardo la tv, mi sveglio alle 5.30 del mattino e torno alle 11. Chi ha il tempo di guardare la tv".

Parte la nuova edizione del Grande Fratello

Ore 21,30. Alfonso Signorini dà il via alla nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore si dice molto emozionato nonostante sia alla sua quinta edizione. Passa subito la parola alla nuova opinionista Cesara Buonamici. "Un Grande Fratello nuovo perché metterà per la prima volta due mondi a confronto: di chi lavora nello sport, nel giornalismo e chi invece la tv la guarda casa. Sarà interessante vedere questi due mondi diversi che si mettono a confronto, porterà a nuove dinamiche. Non abbiamo cercato webstar ma persone normali, che hanno una storia da raccontare. Anche chi è famoso ha una storia da raccontare. È un esperimento anche per noi", ribadisce Signorini che poi annuncia 15 ingressi.