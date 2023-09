Sono ormai alcuni giorni che Nikita Pelizon è al centro delle polemiche per la sua ultima iniziativa social.

La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di usare le proprie conoscenze in materia di spiritualità, angeli e good vibes, per aiutare le persone in difficoltà. E per farlo ha ideato un percorso motivazionale con diversi tipi di abbonamento, dal costo non esattamente abbordabile.

Tra le cose incluse nel “corso” ci sono anche consigli su libri e film che hanno aiutato l’influencer triestina ad uscire da un suo momento di estrema difficoltà. Il tutto accessibile spendendo ad una cifra che varia dai 90 ai 500 euro in base all’abbonamento sottoscritto. Tantissime le critiche nei confronti di Nikita, che secondo molti utenti, avrebbe dovuto consigliare ai fan di rivolgersi a persone realmente competenti in quell’ambito.

Nikita sul corso motivazionale: "Ci sono anche le rate..."

Questa mattina, l’ex vippona ha affermato di aver inserito anche un’opzione di rateizzazione, scatenando ulteriori polemiche: “Vi ho messo anche la cosa delle rate proprio apposta, per avvicinarmi a tutti voi. Proprio perché si è nella situazione dove non si riesce a manifestare una realtà appagante, chiaramente ti trovo anche in difficoltà economica. Quindi vi ho messo l’opzione delle rate. Paghereste circa 30 euro, ok? Quindi spero che ce li abbiate. Se non li avete mi dispiace, ma questo percorso interiore vi porterebbe ad averli. In ogni caso è una scelta vostra e personale”.

Gian Maria Sainato contro Nikita Pelizon

Ad intervenire sul “caso” Nikita è stato anche Gian Maria Sainato, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi durante la quale ha avuto modo di trascorrere alcuni giorni proprio in compagnia della Pelizon. “Mi fece fare i suoi esercizi di meditazione all’Isola, dopo ero più nervoso di prima. Comunque è pure falsa, perché faceva tanto l’amica (e io sono stato super carino con lei) per poi non rispondere nemmeno ai messaggi una volta fuori. E mi teneva pure la mano per ore per passarmi la sua energia positiva guardando le stelle di notte. Bah”.