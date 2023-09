Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, Alfonso Signorini ha indagato sul rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci.

Nel commentare quanto accaduto, gli inquilini hanno commentato quanto accaduto in diretta: da una parte c’è chi crede che l’interesse dell’attore nei confronti della ragazza di origini albanesi sia vero; dall’altro, chi invece ritiene che Varrese stia recitando una parte pur di poter rimanere più a lungo possibile all’interno della Casa.

Vittorio Menozzi: "Heidi mi piace, però..."

A dire la sua è stato anche Vittorio Menozzi, con il quale Heidi ha sin da subito instaurato un bel rapporto, tant’è che in Casa hanno ipotizzato ad un possibile flirt tra i due. “Lui (Massimiliano, ndr) è molto spirituale, lui le cose le deve tirare fuori. In generale, a me, quando una ragazza mi dà un segnale io comunque aspetto. Le faccio vedere che c’è interesse, ma non metto mai nero su bianco. Però, se Massimiliano si butta così non è poi tanto riflessivo. E’ un po’ strana questa cosa, non capisco come uno riflessivo come lui possa… Heidi è una persona che mi piace molto. Adesso come adesso per me è un’amica. Però è una di quelle persone con cui mi viene naturale ridere e mi dà spensieratezza, e io le voglio dare dei segnali che argomentano questa tesi e nient’altro. Poi, che fretta ho?”.