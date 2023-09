Nonostante la valanga di critiche che hanno sommerso nelle ultime ore Nikita Pelizon per via del suo “corso motivazionale” a pagamento, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip è motivata a portare avanti il suo progetto. C’è chi lo ha bollato come una truffa, mentre il suo fandom continua a sostenerla.

Matteo Diamante sul corso di Nikita Pelizon: "L'avevo avvisata..."

Ad intervenire al riguardo è stato anche Matteo Diamante, suo ex fidanzato, che è stato intervistato da Fanpage.it. L’ex naufrago ha svelato che quello di Nikita era un sogno che coltivava da tempo, rivelando al contempo i consigli che le aveva dato al riguardo: “Le avevo già detto tempo fa di stare attenta a come lo avrebbe comunicato per evitare il rischio di sfociare in un campo che non fosse il suo. Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo. Credo che all’inizio non avesse nemmeno capito cosa stava dicendo. […] In passato le avevo anche consigliato di procedere restando al di fuori dell’aspetto psicologico della questione. Solo i professionisti devono poter trattare temi come depressione e attacchi di ansia, quelli che studiano anni per poterlo fare. Non arriva Nikita dal niente a farlo”.

Diamante non ha saputo dire con certezza quale sia il titolo di studio di Nikita, mentre sulla questione dei consigli di libri e film a pagamento, alla cifra di 300 euro, ha aggiunto: “Non so che cosa dire. Per come la conosco, so che questo mondo le piace e che ha studiato tanto. Magari avrà preso delle certificazioni”.

"Un macellaio non può fare il dirigente d'azienda"

Rispetto alle accuse mosse nei confronti della Pelizon, secondo le quali potrebbe aver fatto tutto ciò sfruttando la popolarità acquisita con il Gf Vip, e quindi per soldi, Matteo ha commentato: “Potrei dire il contrario ma sarebbe una bugia. È sempre stato il suo sogno tenere dei corsi motivazionali e fondare una scuola con classi formate da persone che la seguono e che grazie a lei stanno meglio. Quello che le ho sempre detto è proprio questo: inserisciti nel mondo del positive coaching, non parlare di psicologia, non pensare di poter parlare di depressione. Quanto ai soldi, credo sia anche normale volerci guadagnare. Il problema arriva quando un macellaio vuole fare il dirigente d’azienda”.

Diamante: "Nikita non ritirerà il corso, è fomentata dai fan"

Tuttavia, Diamante è certo che Nikita non ritirerà il suo corso a pagamento, anche se al tempo stesso ha voluto puntare il dito contro alcune persone che le stanno attorno e soprattutto contro alcuni fan un po’ troppo accaniti: “Credo dovrebbe tornare sui suoi passi. Nikita non è più la modella di 5 anni fa. È molto più influente ed è necessario presti attenzione al modo in cui fa comunicazione. Spero ritiri il corso ma, conoscendola, immagino che non lo farà. Mi auguro che chi le sta vicino – e io non posso perché mi ha bloccato – le faccia capire che ci sono malattie vere e proprie che necessitano del supporto di professionisti preposti. Purtroppo è circondata da persone, anche fan, che la amano a tal punto da non permetterle di ragionare. Credo siano stati proprio loro a fomentarla”.