Tensione alle stelle nel Tugurio tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi. La bionda manager e l’ingegnere e modello, che si trovano nella parte più disagiata della Casa del Grande Fratello insieme ad altri otto coinquilini, hanno discusso in maniera piuttosto animata. Il motivo? Il cibo.

Volano stracci tra Anita e Vittorio

Anita si è letteralmente scagliata contro Vittorio perché aveva ancora voglia di mangiare dopo aver già cenato: “A me sembra impossibile, io te lo voglio dire, poi puoi fare quello che vuoi! E’ il principio, dato che lo fai per gola… Devi accettare che io penso questo, siamo nel Tugurio, lo fai sempre. Quando non ti piace qualcosa ti ricucini qualcosa, è successo almeno cinque volte. Lo fai spesso, fai quello che vuoi, per me è gola. Se non riesci a capire è inutile”. “Ma ti rendi conto, Anita?”, ha replicato Vittorio. “Non è gola, sei tu che sai se c’ho fame o no? Se una volta non mi piace qualcosa… dimmi una cosa che non ho mangiato. L’avrò fatto quattro volte in due settimane, eravamo in cinque a voler la pasta. Ragazzi, ma gola de che? Di pasta in bianco! Ma per gola mi mangio altre dodici crepes, ho una fame che mi mangio i muri”.

Ma Anita è furiosa: “Lui può andare tranquillamente a letto senza cena, non muore neanche di fame, non gli viene neanche il dolore, lo fa per gola. Glielo sto dando come consiglio, tu ti sei pure inca**ato, affari tuoi. Io te l’ho detto, poi uomo avvisato mezzo salvato! Hai 23 anni non 15, è l’ultima volta che ti dico questa cosa”.