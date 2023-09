Federica Calemme è stata ospite di Casa SDL. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua storia d’amore con Gianmaria Antinolfi e ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello.

La storia con Gianmaria Antinolfi

“Come va con Gianmaria? Bene, bene va tutto benissimo… a dicembre festeggiamo due anni. I difetti di Gianmaria? Ne ha pochi, anche se è un po’ troppo organizzato e perfettino però per il resto è meraviglioso, non ha difetti. Il matrimonio ed i figli? Se ne sta parlando un po’ di più però piano piano… vediamo. Forse il matrimonio è troppo importante come anche il figlio d’altronde ma ne stiamo parlando. Una cosa è dirlo e un’altra farlo quindi… work in progress. Se abbiamo ancora degli hater? Sì, certo. Come reagisco? Io li amo… a me piace proprio ricevere commenti negativi e rispondo pure. Commentano pure la coppia perché non mettiamo storie insieme".

Il nuovo Grande Fratello

E per quanto riguarda il Grande Fratello, ha affermato: "Ho visto le prime due puntate del Grande Fratello per vedere il cambiamento del format, ero curiosa. Non mi fa proprio impazzire anche se è giusto che ci siano delle persone normali anche se lo trovo un po’ noioso, vedo un cambiamento troppo netto".

Federica ha raccontato chi sente ancora dopo il reality: “Chi sento del mio GF Vip? Un po’ le princess (le sorelle Selassié, ndr). E poi domenica sono stata con Patrizia Pellegrino e con Ainett sono stata ad una sfilata". Infine, la Calemme ha svelato in che rapporti è con Soleil Sorge, sua ex coinquilina nonché ex di Gianmaria Antinolfi: “Non sono più gelosa del passato, ci siamo viste di recente, c’è stata una semplice chiacchierata”.