Pare essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti (nonostante il tatuaggio “I tuoi occhi, la mia cura”). A provocare la rottura tra l’ex tentatrice e l’ex fidanzato di Perla Vatiero sarebbe stata una bugia raccontata da lui. A rivelarlo è stata la stessa Greta su Instagram, dopo aver scoperto di una storia di Brunetti nella quale lui forniva la sua versione dei fatti.

Greta Rossetti: "Mirko mi ha raccontato bugie"

Tutto è iniziato quando l’ex tentatrice è venuta a conoscenza del fatto che Mirko e Perla erano insieme alla stessa sfilata alla Milano Fashion Week, circostanza che il rietino avrebbe nascosto all’influencer brianzola: “Scusatemi ragazzi, sono un po’ sotto shock, non voglio fare vittimismo, ma stavo uscendo dalla doccia mia sorella viene lì e mi fa vedere le stories di Mirko – spiega Greta -. Mi fa anche schifo questa cosa che devo replicare qua, ma devo difendere assolutamente la mia immagine. Non so come gli sia venuto in mente una roba del genere perché è proprio fuori di testa. Domenica ha sbagliato non ad andare all’evento né a tantomeno a vedersi con Perla, anzi non c’è assolutamente nessun problema, gli ho consigliato io di parlargli, di scrivergli, di vedere e di chiarire, perché io sono la prima ad avere un buonissimo rapporto con gli ex. Però, a differenza sua, io se vedo un mio ex, se vedo un mio amico, se vado a fare una serata, lui è il primo a saperlo, invece non lo sapevo. Io sono arrabbiato per domenica perché lui mi ha detto bugie sull’evento stesso. Lui sapeva benissimo che c’era Perla e non me l’ha detto, lui l’ha salutata, io gliel’ho chiesto, e lui ha negato. Quindi mettetevi nei miei panni, dove tu ti fidi di una persona e lui ti racconta una bugia”.

La versione di Mirko Brunetti

Lo sfogo della Rossetti è successivo alle parole di Mirko in due Instagram stories: “Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m*rda e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip, ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con un ex (si riferisce a Eugenio Colombo, ndr), ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così”.

Dunque, a meno di clamorosi passi indietro, la relazione tra i due ex volti di Temptation Island è giunta ai titoli di coda. Inoltre, nelle ultime ore, Amedeo Venza fa sapere che ci sarebbe stata la rottura anche tra Perla Vatiero e Igor Zeetti (ex tentatore): “Igor e Perla si sono lasciati. Lei sente ancora Mirko che nel frattempo starebbe (o forse non più) con Greta”.