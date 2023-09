Oriana Marzoli, tra alti e momenti di sconforto dovuti alla mancanza di Daniele Dal Moro, prosegue la sua avventura nella Casa del Gran Hermano Vip.

Durante una chiacchierata con alcuni concorrenti, la modella di origini venezuelane ha parlato di Nikita Pelizon, sua ex coinquilina nel bunker di Cinecittà, e lo ha fatto prendendola in giro. Nello specifico, ha ironizzato suo accento americano e si è anche dilettata nell’imitazione dell’influencer triestina. “Parlava in italiano ma con un accento americano. Lei parlava come se fosse americana ma era italiana, non si capiva perché…”. Il video ha già fatto il giro del web e i Nikiters (i fan di Nikita) non l’hanno presa affatto bene.

L’accento di Nikita Pelizon è stato argomento di discussione per l’intera durata del Grande Fratello Vip: perché un’italiana parla come se fosse di madrelingua inglese? A spiegare il motivo era stata sua sorella Jessica: “Nikita ha viaggiato molto e parlava sempre inglese, nel tempo ha perso l’accento triestino ed ha questo accento, anche mia zia che si è trasferita a Londra parla così quando parla in italiano”.