La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 27 settembre, si apre con “un’urgenza” di Tina Cipollari: l’opinionista vuole sapere com’è andato il viaggio in Sardegna tra Gemma Galgani e Maurizio Laudicino. Vengono trasmesse le immagini dell’esterna, e la dama del Trono Over ha portato con sé in valigia qualcosa di “piccante”, ma il cavaliere le propone una partita a burraco.

In studio, Barbara De Santi commenta in maniera sarcastica, e Gemma non gradisce affatto. In Sardegna, i due hanno dormito nello stesso hotel ma in due camere separate. Il secondo rvm mostra alcuni dettagli del viaggio ripresi dallo smartphone della Galgani. Tina è insoddisfatta di quanto visto e si sarebbe aspettata qualcosina in più. Gemma racconta: “Sono stata benissimo, lui è stato premuroso. Ci sono stati degli abbracci molto forti…”. Maurizio entra in studio. Tina non nasconde la propria delusione: “Soldi buttati, due serate inutili!”. Gianni Sperti nota che Maurizio non ha salutato Gemma e scatta, quindi, un abbraccio tra i due, e Sperti commenta ironico: “Eccoli, nonna e nipote!”. Gemma rivela che, almeno per ora, l’approccio fisico non le interessa, ma la Cipollari è convinta che tra i due ci sia stato qualcosa: “Tra dieci minuti devi venire con me, dobbiamo andare in bagno”, le dice l’opinionista. Poco dopo, Tina tira fuori un test di gravidanza!

Maria De Filippi annuncia che c’è un uomo in studio per Gemma. Quest’ultima non vorrebbe farlo entrare: “Con Maurizio potrebbe nascere qualcosa”. Tina non è d’accordo: “Ma sulle basi di che?”, e ordina alla conduttrice di far entrare questo signore.

Poi, dopo l’ingresso della tronista Manuela Carriero, Tina porta via Gemma per fare il test di gravidanza. Le telecamere le seguono fino in bagno! Maria De Filippi è incredula: “Ma veramente sta facendo il test?”. Tina mostra il test alla telecamera: “Gemma è incinta!” e chiede: “Chi è il padre?”. Tina torna in studio e si complimenta con Maurizio!