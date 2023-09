Volano stracci sui social tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. La storia d’amore tra l’ex tentatrice e l’ex fidanzato di Temptation Island sembra essere giunta al capolinea. Ma facciamo un passo indietro.

Tre giorni fa, Mirko e Perla Vatiero hanno condiviso alcune Instagram story che documentavano un loro presunto incontro. Si trovavano entrambi alla stessa sfilata della Milano Fashion Week, oltre loro anche altri volti dell'ultima edizione di Temptation Island come Francesca Sorrentino, Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A far chiacchierare il fatto che i due ex fidanzati del programma di Filippo Bisciglia erano senza i rispettivi partner: assenti, infatti, sia Greta Rossetti che Igor Zeetti.

Mirko Brunetti: "Greta non si fida di me"

Greta, inondata da messaggi e segnalazioni, ha raccontato che lei non era a conoscenza del presunto incontro tra il suo fidanzato e la sua ex. Pochi minuti fa, attraverso due Instagram stories, Mirko si è deciso a rompere il silenzio, accusando la Rossetti di avere dei dubbi su di lui: “Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m*rda e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip, ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con un ex (si riferisce a Eugenio Colombo, ndr), ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così”.

La replica di Greta Rossetti

Non si è fatta attendere la replica di Greta Rossetti, la quale si è anche lei affidata a Instagram: “Scusatemi ragazzi, sono un po’ sotto shock, non voglio fare vittimismo, ma stavo uscendo dalla doccia mia sorella viene lì e mi fa vedere le stories di Mirko. Mi fa anche schifo questa cosa che devo replicare qua, ma devo difendere assolutamente la mia immagine. Non so come gli sia venuto in mente una roba del genere perché è proprio fuori di testa. Domenica ha sbagliato non ad andare all’evento né a tantomeno a vedersi con Perla, anzi non c’è assolutamente nessun problema, gli ho consigliato io di parlargli, di scrivergli, di vedere e di chiarire, perché io sono la prima ad avere un buonissimo rapporto con gli ex. Però, a differenza sua, io se vedo un mio ex, se vedo un mio amico, se vado a fare una serata, lui è il primo a saperlo, invece non lo sapevo. Io sono arrabbiato per domenica perché lui mi ha detto bugie sull’evento stesso. Lui sapeva benissimo che c’era Perla e non me l’ha detto, lui l’ha salutata, io gliel’ho chiesto, e lui ha negato. Quindi mettetevi nei miei panni, dove tu ti fidi di una persona e lui ti racconta una bugia”.