Rosalinda Cannavò è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua storia d’amore con Andrea Zenga, e di come il fidanzato le abbia completamente cambiato la vita.

Rosalinda Cannavò: "Andrea ha stravolto la mia vita"

“Ha stravolto la mia vita in meglio, non voglio essere sdolcinata però ha arricchito tantissimo la mia vita, ci compensiamo tanto e quindi mi ha insegnato molto. E’ una fase della mia vita positiva, perché lui mi aiuta molto ad affrontarla in maniera positiva, e mi ha dato quella leggerezza di cui avevo bisogno”.

E in merito ai progetti lavorativi: “Ho tanti progetti, sicuramente quello di continuare ad occuparmi di disturbi alimentari e raccontare la mia storia affinché questo possa aiutare. Spesso incontro persone che mi ringraziano per aver raccontato la mia storia, e poi mi piacerebbe tornare a recitare, vedremo…”.

I disturbi alimentari

Poi, Rosalinda è entrata nel merito dei suoi disturbi alimentari: “Possono essere generati da un trauma e da un momento di stress, per me è avvenuto così, ma può derivare anche da una condizione genetica, a me è successo in seguito ad una situazione che non mi faceva stare bene. E’ sempre difficile arrivare al cuore delle persone che stanno soffrendo per un disturbo alimentare, gli consiglierei di ascoltare le persone che sono accanto a loro, di fidarsi tantissimo delle persone che ci amano.

Se non stai bene con te stessa risulta difficile trovare la tua metà, perché non ti rendi conto che ti circondi di persone sbagliate, quindi dal momento in cui ho superato i problemi con me stessa allora lì è arrivato anche l’amore vero. Affrontare un cambiamento è difficile, io quando stavo male, e sono stata male per sette anni, era diventata come la mia routine, era una cosa normale. E’ stato difficile stravolgere la mia vita, però una volta che l’ho fatto credo sia stata la scelta più giusta che potessi fare. Anche a livello lavorativo ho lasciato tutto, sono andata via da una situazione che mi faceva soffrire e ho fatto tutt’altro, però ho messo per la prima volta al primo posto la mia felicità, la cosa più importante è la salute e io non stavo bene”.

Rosalinda Cannavò ha poi rivelato di conoscere Samira Lui, nuova concorrente del Grande Fratello: “Allora, non sto ancora seguendo molto il Grande Fratello, però conosco Samira perché eravamo insieme a Tale e Quale Show, e oltre ad essere una ragazza oggettivamente bellissima, lo è anche dentro. Ha un fidanzato che ho conosciuto durante le puntate di Tale e Quale Show, è felicemente fidanzata da tanti anni”.

Rosalinda sull'edizione del GF a cui ha partecipato

Poi, l’attrice ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’italia: “A me la Casa ha stravolto la vita e mi ha aiutato a superare tanti miei problemi interiori. Essendo stata in una situazione un po’ complessa, non avendo vissuto a piena la mia adolescenza, la Casa mi ha dato l’opportunità di conoscere tantissime persone, a socializzare e a mettermi in gioco grazie a questa convivenza forzata. Il ricordo più divertente è quello dell’immagine di me e Tommaso Zorzi nella vasca da bagno che cantavamo con un doccia schiuma come microfono…

La nostra edizione è stata una delle più belle, fatta di persone anche molto perbene, quindi è sempre molto piacevole incontrare i miei ex coinquilini ad alcuni eventi. Spesso mi è capitato di vedere e sentire Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche Tommaso Zorzi e Selvaggia Roma”.

Il possibile matrimonio con Andrea Zenga

Infine, incalzata in merito ad un possibile matrimonio, Rosalinda ha preferito non sbilanciarsi: “Per il matrimonio dobbiamo chiedere ad Andrea. Abbiamo fatto i passi giusti al momento giusto, non abbiamo corso troppo, ci siamo presi il nostro tempo, ci piace fare le cose passo dopo passo. Ripeto, dobbiamo dirlo ad Andrea, la mia famiglia non vede l’ora di vedermi con l’abito bianco”.