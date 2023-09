Stefano De Martino è tornato prepotentemente al centro del gossip. Lo showman originario di Torre Annunziata, che la scorsa domenica ha debuttato come voce narrante de Il Collegio, ha rilasciato una lunga intervista a Belve.

De Martino a Belve: "Credo nell'esclusività dei sentimenti"

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento – ha raccontato a Francesca Fagnani -. Io non sono uno stinco di santo, ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti, A me non è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Gli uomini che hanno le amanti non li ho mai capiti, deve essere una fatica immane!”.

La nuova paparazzata con Martina Trivelli

Nelle ultime ore, De Martino è stato paparazzato dal settimanale Chi ancora una volta in compagnia di Martina Trivelli. Si tratta del secondo avvistamento con la stessa donna nel giro di pochi giorni. Infatti, due settimane fa, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva beccato i due all’uscita di un noto ristorante di Milano.

Nel nuovo numero di Chi in edicola oggi, Stefano e Martina sono stati avvistati insieme sotto casa di lei. Il conduttore è andato prima a prenderla per poi riaccompagnarla. De Martino sembrava dovesse entrare in casa insieme a lei, ma probabilmente ha notato i fotografi e ha preferito dileguarsi.

“Dopo essere finito sui gossip per la sua storia ‘on-off’ con Belen, Stefano ha deciso di sposare il profilo basso. E’ un volto Rai, il volto di Rai 2, e il gossip è una spezia che va dosata perché non risulti indigesta e non copra gli altri sapori – si legge sulla nota rivista -. Stefano è uno che sa il fatto suo, che è molto sicuro. Non è convinto di quello che potrebbe dare, non ha il tempo e la testa per cercare un rapporto profondo. Perché c’è prima suo figlio Santiago, c’è il lavoro, e lo spazio per conoscere una persona è limitato. E monitorato. Per questo, finora, non si è saputo nulla dei suoi flirt, è stato bravo a nasconderli”.

Chi è Martina Trivelli

Martina Trivelli ha 26 anni e lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist.