Oriana Marzoli in crisi al Gran Hermano Vip. Durante la puntata di ieri sera, interpellata dai conduttori, la modella di origini venezuelane è scoppiata in lacrime: “Preferirei non parlare, davvero… Se devo essere sincera, giuro su Dio… All’inizio non me l’aspettavo che fosse così dura e che mi sarebbe mancato così tanto il mio ragazzo, e non sto scherzando. Il reality non mi dà stimoli, mi rendo conto che non sorrido molto, e io sono una che sorride sempre”.

I fan ipotizzano che l’ex vippona potrebbe anche decidere di uscire dalla Casa, e anche se sua madre, attraverso l’account Twitter della figlia, non ha smentito questa possibilità: “Ragazzi, Oriana farà sempre quello che sente di dover fare, fidatevi di lei e delle sue motivazioni per fare questo percorso in Spagna. Supportatela fino alla fine, qualunque cosa decida di affrontare”.

Quel che appare evidente, è che la Marzoli stia avvertendo forte la mancanza di Daniele Dal Moro il quale, è bene ricordarlo, non è mai stato d’accordo con il fatto che la fidanzata partecipasse al Gran Hermano Vip e che di conseguenza sarebbe stata lontana da lui per diversi mesi.

Daniele sulla partecipazione di Oriana al GH Vip

“Vi dico subito che non mi piace molto l’idea… Io sono sicuro dei sentimenti che Oriana prova nei miei confronti e dei sentimenti che io provo per lei, ma io e Oriana siamo abituati a stare sempre insieme, e quindi so che non sarebbe stato facile staccarci per tanto tempo senza poterci né vedere né sentire. Questo è l’unico motivo per il quale sono un po’ preoccupato. Però ora è dentro, mi ha lasciato qui, mi ha abbandonato non ci posso fare nulla!”.