Annalisa è stata ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan. La cantante ha commentato le imitazioni di Ginevra Lamborghini e Francesco Paolantoni, che a Tale e Quale Show hanno vestito i suoi panni. Commenti carini da parte della Scarrone, che non si aspettava di essere imitata addirittura due volte nella prima puntata dello show condotto da Carlo Conti.

Annalisa commenta le imitazioni di Ginevra e Paolantoni

“Complimenti a Paolantoni, bravo! Se lo sapevo prima? Sì lo sapevo già, perché avevo letto sui vari social che sarebbe accaduta questa cosa qui. Però fino a che non me l’hanno confermato non ci credevo fino all’ultimo. Perché tra l’altro la stessa sera hanno fatto anche Mon Amour e non solo Disco Paradise. Quella l’ha fatta la Lamborghini. E quindi c’era la doppia. Vuoi dei commenti? Giuro che non ci credevo. Mi sono detta ‘addirittura due imitazioni nella stessa serata?’. Due esibizioni con i capelli diversi, incredibile. Praticamente mi sembrava una cosa da metaverso. Sì devo dire che è stato bello”.

Annalisa e la vita matrimoniale

"Ci siamo visti sul lavoro. Io dovevo cantare ad un evento e c’era anche lui. Poi ci siamo risentiti e rivisti dopo. Durante l’evento c’è stato solo la presentazione. Questi primi mesi sono belli e non è cambiato nulla, è come prima. Ovviamente c’è stato il giorno del matrimonio, la condivisione con tutte le persone che amiamo. Abbiamo fatto una festa piccola solo per la famiglia e poi giorni dopo la festa con tutti gli amici. A casa bene. Poi è ovvio che ci sono anche le discussioni. Le litigate sono sull’impicciarsi ognuno rispettivamente sul come l’altro dovrebbe gestire le amicizie”.

