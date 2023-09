E’ appena andata in onda la seconda puntata del pomeridiano della nuova edizione di Amici. Rudy Zerbi, confermato ancora una volta come professore di canto, ha convocato tutti gli allievi in studio per fare una comunicazione.

“Ciao ragazzi, allora vi devo dare una bella notizia: siamo al primo giorno di scuola e già c’è un premio. Il premio ‘fenomeno della classe’. Vediamo il video tutti insieme”.

Il video mostra Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, che parlando con un compagno ha esclamato: “A Rudy Zerbi faccio un c*lo così!”. Immediatamente il cantante ha chiesto scusa al prof: “Intanto chiedo scusa per il modo e tutto, però mi riferivo a quando cantava Petit e ha detto: ‘Voglio vedere se lui la fa la cover’ e quindi io l’ho presa come una sfida nel gioco”.

A quel punto, Rudy ha proposto: “Senti, perché non ci facciamo quattro risate? Vieni giù e canti una cover, per esempio il pezzo dei Finley. Vieni”. Dopo aver cantato, Zerbi ha assegnato all’allievo un compito ben preciso, ovvero preparare un brano per la prossima puntata del pomeridiano.

Dopo il colloquio con l’insegnante, Holy Francisco si è mostrato pentito e preoccupato delle conseguenze della sua affermazione: “Ho detto una ca*ata, ed è giusto, però il mio intento non era quello. Non era una cosa di superbia, spero non mi buttino a casa per sta roba. Non me ne voglio andare per questo”.