Questa sera andrà in onda la prima puntata di Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 e, oltre a Stefano De Martino e Fabrizio Corona, ci sarà anche Arisa, che ha parlato della vicenda relativa alle sue parole su Giorgia Meloni e la reazione della comunità LGBTQ+.

Le polemiche dopo le parole su Giorgia Meloni

"Mi sono sentita non capita, come una persona che si è buttata per una parte di persone ingrate", racconta Arisa rispetto alla vicenda che ha tenuto banco nel dibattito pubblico della scorsa estate per diversi giorni, dopo che aveva fatto apprezzamenti sul premier Giorgia Meloni, definita "una donna con cazzimma". Al netto dei dissapori, la cantante ammette di non sentire di aver perso contatto con la comunità: "No, devo dire che sono le persone ai vertici, ma non posso fare nomi, quello mi ha deluso tanto". Quando la Fagnani le chiede se sia stata licenziata da icona gay lei si limita a rispondere: "Ma che me frega".

A quella vicenda seguì un botta e risposta con Paola Iezzi, che aveva definito infelice quel commento, cosa alla quale Arisa aveva risposto con un dito medio: "Era anche senza manicure fatta". La giornalista le ha chiesto se abbiano fatto pace: "No".

"Da bambina forgiata a botte"

L'artista si è raccontata a Francesca Fagnani partendo dalla sua infanzia, parlando della sua dichiarazione secondo la quale sia stata "forgiata a botte". Lei conferma: "Anche. Io non lo farei, però come ho detto più volte i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa”.