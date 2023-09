Tensione alle stelle questa notte nella Casa del Grande Fratello. A raccontare ciò che è successo è stata Valentina Modini, che ha svelato di aver avuto una litigata furiosa con Massimiliano Varrese. Non ci sono immagini dell’accaduto (la diretta termina alle 3).

L’attore, evidentemente, era ancora arrabbiato per quanto detto dalla coinquilina durante la puntata di ieri sera, quando la concorrente Nip ha parlato del “pressing” di Massimiliano nei confronti di Heidi Baci. “Durante la cena sembrava che tutto andasse bene, poi improvvisamente ha sbroccato”, racconta Valentina, la quale si è scusata con Varrese per aver utilizzato termini inappropriati durante la puntata. Nonostante ciò, la Modini ha rivelato di aver ricevuto solo accuse da parte del coinquilino.

“E’ successo un bordello”, ha esclamato Fiordaliso che si è inserita nella discussione. Dal canto suo, Valentina ha fatto presente di non voler più tornare sulla questione con Varrese: “Per me non c’è bisogno di un confronto, mi sono già spiegata più volte”.

Heidi Baci rivela: "Valentina si è messa a piangere"

Ma ciò che Valentina non ha detto è che, durante la lite, sarebbe scoppiata in lacrime. A rivelarlo è Heidi Baci durante un colloquio con i “tuguriati”: “Valentina si è messa a piangere, è stata malissimo. E’ stata una scena molto forte. Lui ha il dente avvelenato perché ha detto che lui mi ha messo all’angolo. Io me ne sono andata, non conosco bene i particolari. Massimiliano non è tranquillo, anzi. Non va bene così perché è un gioco, agitarsi così…”.