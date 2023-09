Massimiliano Varrese ha avuto una puntata del Grande Fratello di fuoco, essendo messo alle strette da Heidi Baci e Beatrice Luzzi. L’attore è stato prima rifiutato in diretta televisiva dalla ragazza di origini albanesi, e poi ha avuto un nuovo accesissimo confronto con l’attrice, con la quale la tregua è durata meno di 48 ore.

Varrese stufo di Beatrice: "Basta, continua a rompere i cog**oni!"

Provato dalle discussioni avute, nel post puntata Massimiliano si è sfogato con Letizia Petris: “Basta, è lei che continua a rompere i cog**oni, non la sopporto più, fatela uscire! Come al solito è lei, falsa, finta, gioca come fa dall’inizio. Esci da questa casa, non vedo l’ora”. Secondo Varrese, gli inquilini devono ponderare bene le parole che dicono. E’ stanco di venire accusato da Beatrice la quale, a suo giudizio, non fa altro che scaricare le colpe sugli altri e sostenere che siano loro ad avercela con lei. “Sono una persona cristallina e di valori. Confido nella verità. Beatrice è solo una bambina viziata”, commenta Massimiliano.

Poi si avvicina Fiordaliso, che in puntata l’ha accusato di essere un abile giocatore. Secondo la cantante, se Varrese fosse stato in un altro contesto, non si sarebbe sbilanciato così tanto con Heidi, e il fatto di essere ripreso dalle telecamere lo ha spinto a lanciarsi troppo in fretta.