Un corso motivazionale che costa centinaia di euro, venduto e tenuto da Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, che però, non ha alcun titolo per operare da mental coach e che promette di rivoluzionare le vite (e le tasche) dei propri clienti.

“Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto. Ho investito su me stessa per anni tra studi, psicologi, letture, corsi, esercizi”, scrive l’ex vippona. Il 25 settembre ha aperto le iscrizioni per il suo corso di crescita personale, Hunika way. Cinque lezioni a settimana per cinque settimane, dureranno dai 30 ai 50 minuti e saranno videoregistrate. Inoltre è prevista una meditazione guidata. A che prezzo? “In molti pretendevano che fosse gratis… Ho deciso di mettervelo a 97 euro invece di 247 euro per le prime 24 ore”.

Roberto Burioni striglia Nikita Pelizon

Il nuovo progetto di Nikita ha però scatenato un’infinità di polemiche. A scagliarsi contro l’influencer triestina anche Roberto Burioni, medico e professore di microbiologia e virologia: “E’ bene capire una volta per tutte che la depressione è una malattia come il diabete o l’ipertensione, non il disturbo di chi non ha niente a cui pensare. Bisogna rivolgersi ad uno specialista e, se necessario, curarsi con dei farmaci. Chi la minimizza è un irresponsabile”, ha commentato su X.