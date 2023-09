Dopo aver intervistato Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa, Francesca Fagnani è pronta ad ospitare a Belve anche Fedez.

A rivelarlo è il sito DavideMaggio.it: “’Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene’. Tuonava così Fedez che, pur definendosi super fan del programma, aveva spiegato a Francesca Fagnani la sua reticenza nel parteciparvi. Ebbene, ora Federico Lucia sembra aver cambiato idea. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve. […] “Con Fedez, dunque, Belve promette di tenere alta l’asticella degli ospiti, operazione non facile solo qualche tempo fa. La nuova edizione è partita ieri con un ottimo 10% di share”.

Da Francesca Fagnani arriveranno anche Raoul Bova ed Emanuele Filiberto di Savoia.