Grande preoccupazione nelle ultime ore per le condizioni di salute di Fedez, che è letteralmente sparito dai social.

Ad insinuare il dubbio è stato Davide Marra, nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio, il podcast ideato dal giudice di X Factor. Durante una diretta sulla piattaforma Twitch, ha chiesto agli spettatori di “mandare un abbraccio a Federico in chat”, senza però aggiungere altro.

Chiara Ferragni rientra a Milano

Inoltre, il dubbio su un possibile problema di salute per Fedez è stato avvalorato dal fatto che Chiara Ferragni è rientrata di corsa a Milano da Parigi, dove si trovava insieme all’amica Chiara Biasi per la Fashion Week. Il motivo sarebbe stata “un’emergenza” che, insieme agli altri indizi, ha mandato ulteriormente in apprensione i fan dei Ferragnez. In più, Chiara ha condiviso tre selfie con Leone e Vittoria corredati dall’emoji delle mani in preghiera.

Le segnalazioni su Fedez

A ciò si aggiunge che sono arrivate diverse segnalazioni a Deianira Marzano: “Ti segnalo che la Ferragni sta tornando da Parigi. Deve essere successo qualcosa qui a Milano. Lei aveva sfilate anche stasera. Ha messo una storia mano nella mano con la Biasi. Speriamo nulla di grave”. Poi, ce n’è un’altra che parla di una possibile operazione a cui si sarebbe sottoposto il rapper: "Fedez è stato operato per ulcere gastriche. E’ stato dimesso e ora sta bene. L’hanno operato d’urgenza per varie emorragie, però tutto ok al momento”.