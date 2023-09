E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra Perla Vatiero e Igor Zeetti. I rumor su una presunta rottura tra l’ex di Mirko Brunetti e l’ex tentatore di Temptation Island circolavano già da alcuni giorni, e ieri lui ha rotto il silenzio annunciando in una storia su Instagram la fine della relazione.

Igor e Perla annunciano la rottura

“Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate trascorse insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggiore serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta”.

Anche Perla ha deciso di rompere il silenzio in merito alla rottura: “Siamo in crisi già da 15 giorni, quindi tra noi è finita la frequentazione perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale. Ma è una persona a cui voglio un mondo di bene, mi è stato molto vicino e io ci sarò sempre per lui, perché non abbiamo motivo di litigare o di odiarci. Non sono qui a dirvi quali siano le motivazioni, perché determinate cose resteranno private”.

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, Perla Vatiero starebbe frequentando Luca Vetrone, ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.