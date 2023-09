Edoardo Tavassi è stato, nel bene e nel male, uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà, il videomaker romano ha trovato l’amore con Micol Incorvaia, con la quale la relazione procede a gonfie vele. L’ex vippone ha rilasciato un’intervista a Tag24, nella quale ha commentato l’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, totalmente rinnovata dopo il cambio di rotta imposto da Pier Silvio Berlusconi.

“Io faccio sempre il tifo per la mia! Viva il trash! Di questa edizione ti posso dire che non ho visto nulla, però ne ho sentito parlare. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti nella Casa, perché rispetto al nostro GF, credo che loro si sentano molto di più sotto pressione rispetto a noi. Resistete!”.

Tavassi ha poi svelato di sentire spesso Oriana Marzoli, attualmente impegnata al Gran Hermano Vip: “Oriana l’ho sentita poco prima che entrasse nella Casa. Quando è libera dal reality la sento sempre".

Edoardo ha poi stupito tutti rivelando che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbero tornare insieme: “Quando sono uscito io ovviamente li ho visti, mi sono confrontato con Edoardo. Li ho visti affiatati e li seguivo. Non mi piace quando una coppia si lascia, ma se devi stare male allora è meglio per la felicità di entrambi. Non pensavo si lasciassero perché li vedevo veramente presi. Però non si sa mai, potrebbero tornare insieme!”.