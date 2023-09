Nuova crisi per Oriana Marzoli nella Casa del Gran Hermano Vip. Passano i giorni, e la mancanza di Daniele Dal Moro si fa sentire sempre di più. Nelle ultime ore, la modella venezuelana ha avuto un nuovo crollo. Durante un confessionale è scoppiata in lacrime, ammettendo che avverte forte la mancanza dl fidanzato: “La mia testa è fuori, penso tutto il tempo a Daniele. Non posso stare tre mesi senza vedere il mio ragazzo”.

Daniele si sfoga dopo le lacrime di Oriana

Anche durante la puntata di ieri sera, l’ex vippona ha avuto un’altra crisi di pianto, circostanza che non è passata inosservata ai suoi numerosissimi fan i quali hanno deciso di scrivere a bel veneto chiedendogli di intervenire. Daniele, dal canto suo, in questo momento ha detto di essere impotente: “Ragazzi, è inutile che continuate a scrivermi di fare qualcosa, mi fate sentire ancora peggio così, ve lo chiedo per favore – ha scritto in una storia su Instagram -. Ho quasi buttato giù quella Casa di m*rda qualche giorno fa. Mi sono fatto strumentalizzare in una situazione in cui non mi ci volevo nemmeno trovare, e che non ho mai accettato (e non mi hanno pagato, a differenza di quello che molte persone credono). Non dimenticherò mai quello che è successo martedì scorso, perché credetemi, un conto è vederlo in tv, un altro è viverlo.

Ma se chi ha la facoltà di far recapitare la verità ad Oriana non lo fa, io cosa posso farci. Ho davvero fatto di tutto e non sto qua ad entrare nei particolari, ma credetemi ho fatto tutto quello che potevo. L’unica cosa che so è che da questa storia resteranno segni profondi, almeno per me. Ogni persona sceglie le sue priorità”.

Una fan di Oriana Marzoli: “Penso che tu stia cercando di attirare l’attenzione in modo che possano inserirti nel reality show e tu possa sfruttare l’ondata. Ma dopo quello che hai fatto il giorno in cui sei andato nella casa, non credo che ti faranno entrare nemmeno sul set. Comunque non mi piacerebbe vederti in casa, dovresti lasciare che la tua ragazza lavori da sola”. Il bel veneto ha replicato dicendo che non tornerà al GH Vip: “Tranquilla che dopo come si sono comportati con me e la mia ragazza non entrerei mai lì dentro. Perché ho una cosa che tu non conosci, si chiama dignità”.