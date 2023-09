Stefania Orlando, amatissima ex vippona, è stata ospite di Annie Mazzoli e Andrea Dianetti al GF Party. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha svelato quali sono le gieffine che preferisce, ed ha anche rivelato in che rapporti è adesso con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, due degli ex coinquilini ai quali era più legata nella Casa.

Stefania Orlando, il rapporto con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta

“Se sono rimasta amica con Tommaso? Sono rimasta amica, devo dire, ogni tanto ci sentiamo, ma non sempre. Lui rimane sempre nel mio cuore. Per me è stato un incontro meraviglioso. A parte le risate che mi faceva fare, umanamente è una persona speciale, intelligente, colto, un incontro molto bello. Chiaramente adesso viviamo in città diverse e ricreare quello che c’era nella casa era impossibile. Stavamo 24 ore su 24 sempre insieme. Nemmeno con un fratello puoi stare così. Lui è nel mio cuore e ci resterà e sono certa che vale lo stesso anche per lui. Mi permetto di parlare anche al suo posto.

Stefania Orlando, le due gieffine che preferisce

Fiordaliso? Conosco da tanti anni Marina. Lei è una compagnona, è una donna molto vera, che dice in faccia quello che pensa. Io la apprezzo per questo. Bisogna capire lì dentro come si prenderà con gli altri caratteri. Di questo GF lei è una delle mie preferite e poi Beatrice Luzzi, per il momento salvo loro. Però è ancora presto, ma per il momento loro mi piacciono molto. Ogni tanto sento Giulia. Mi scrivo con diverse persone del mio GF. Mi sono parlata con Maria Teresa quest’estate. Verso la fine del GF il rapporto è andato a scemare, ma risentirla è stato bello. Siamo state felici di parlarci.

Con Dayane non avevamo un rapporto idilliaco. Però quando è morta la mia cagnolina è stata molto carina e mi ha chiamato. Io ho apprezzato molto quella chiamata. Devo dire che è stata molto sensibile”.