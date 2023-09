Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma cos’è accaduto tra l’influencer campana e la modella triestina? Proviamo a fare chiarezza.

Negli ultimi giorni, Nikita è finita al centro delle polemiche per via del suo ultimo progetto: mettere a disposizione dei fan le sue conoscenze in tema di “spiritualità” per aiutare a superarli i momenti di difficoltà, ovviamente dietro l’esborso di una cifra decisamente considerevole. L’iniziativa dell’influencer triestina ha destato molte perplessità, e sui social sono state tantissime le persone ad attaccarla, accusandola di veicolare messaggi pericolosi e lasciando intendere che serve l’aiuto di persone qualificate per risolvere determinate situazioni.

Il tweet sarcastico di Antonella Fiordelisi

Ma a scontrarsi (inaspettatamente) con la Pelizon, nelle ultime ore, è stata anche l’amica (anzi, a questo punto ex amica) Antonella Fiordelisi, la quale, in risposta ad un tweet in cui l’ex vippona recitava con estremo entusiasmo la scena del balcone di Romeo e Giulietta, ha commentato “Ma tutt appost amo?”. Un tweet sarcastico che non è stato preso affatto bene dai Nikiters, i quali hanno accusato l’ex di Edoardo Donnamaria di non essere una buona amica e di aver deriso pubblicamente Nikita invece di contattarla in privato.

La mossa social di Antonella Fiordelisi

In seguito, Nikita ma messo like su Twitter ad alcuni post nei quali i suoi fan attaccavano l’influencer campana, circostanza che non è passata inosservata ad Antonella. L’ex vippona, infatti, ha infatti deciso di replicare condividendo una sua foto mentre è ricoperta di banconote, per poi aggiungere la canzone “Soldi” di Mahmood, in particolare questo passaggio del brano: “Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, ho capito in un secondo che tu da me, Volevi solo soldi, soldi…”.