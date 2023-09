Questa volta sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia sta attraversando una nuova crisi, l’ennesima di questi ultimi mesi, e un indizio questa volta sembra suggerire la fine della relazione tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Sophie, infatti, si è tolta l’anello di fidanzamento con il quale Alessandro aveva chiesto di sposarla un anno fa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il gesto, ovviamente, non ha fatto altro che alimentare le voci riguardo una possibile rottura tra i due.

La proposta di matrimonio a Venezia

Poco più di un anno fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si prendevano il red carpet di Venezia rendendosi protagonisti di un inatteso siparietto amoroso, con la proposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che chiese in sposa la Bonas di Avanti un altro. La chiacchieratissima proposta andava a coronare l’amore della coppia, che avrebbe poi portato anche alla nascita della prima figlia, Céline Blue, il 12 maggio scorso. La relazione tra i due ex vipponi ha però vissuto numerosissimi alti e bassi, con vari tira e molla, liti e voci di crisi che hanno messo a repentaglio la loro storia. Delle nozze, poi, non si è più avuta alcuna notizia, costando alla coppia varie critiche per la platealità del gesto mirato solo alla visibilità.

Sophie non indossa l'anello di fidanzamento

L’ipotesi matrimonio, ora, sembra sempre più destinata a naufragare: Sophie Codegoni si è infatti levata l’anello di fidanzamento, lo 0,88 carati del valore di circa 10mila euro che rappresentava il pegno d’amore della coppia in vista dei fiori d’arancio. Una scelta che va a infiammare i già accesi rumor sulla possibile rottura con Alessandro Basciano. Nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito la notizia, andando ad allarmare ulteriormente i fan. Sophie e Alessandro sono infatti sempre celeri nello smontare le fake news che riguardano la loro storia, ma in questo caso non sono ancora intervenuti.

La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra dunque sempre più appesa un filo, e soprattutto sempre più lontana da quelle tanto chiacchierate nozze di cui, alla fine, la coppia non ha mai parlato dopo la proposta. E la scelta di Sophie di non indossare più l’anello che rappresenta loro amore vale più di mille parole…