La nuova edizione del Grande Fratello è inevitabilmente segnata dalle nuove linee imposte da Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto ad Alfonso Signorini e alla produzione di fare attenzione a toni, contenuti e linguaggio.

Richieste che sono diventate la base di questa edizione del reality, mai così sotto tono in quanto a spontaneità, con i gieffini continuamente soggetti all’auto censura per evitare di essere squalificati. In quest’ottica, una gaffe è stata commessa dal conduttore dopo la mezzanotte nella puntata di giovedì.

Lo scivolone di Alfonso Signorini

Facendo riferimento ad una prova disputata in precedenza, durante la quale i concorrenti non erano riusciti a trovare la lettera G nascosta sul fondo della piscina necessaria a completare la parola “Tugurio”, Signorini ha commesso un passo falso. “Torniamo al pungo G”, ha detto, salvo poi tornare sui suoi passi: “Scusatemi, intendevo dire la lettera G”. Signorini si è quindi rivolto all’opinionista Cesara Buonamici chiedendole di intercedere a suo favore: “Concedimi l’immunità da Pier Silvio”. Subito dopo, Signorini è tornato serio e si è scusato sinceramente con il pubblico (e probabilmente anche con i vertici Mediaset).

Quest’anno le indicazioni sono state chiare: nessuna volgarità, niente eccessi e taglio netto alle liti. Ne è conseguita una perdita in termini di spontaneità e di ascolti, ma è probabile che il reality stia cercando di aggiustare il tiro in corso d'opera.