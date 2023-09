Roberta Di Padua, storica dama del parterre Over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi nella quale, tra le altre cose, ha svelato un clamoroso retroscena su Riccardo Guarnieri.

Alla dama è stato chiesto se le ha fatto effetto non vedere più Riccardo nel parterre maschile, e la sua risposta è stata che dopo quanto accaduto questa estate lui le è proprio indifferente. Roberta ha rivelato che Riccardo, durante le ultime due settimane del programma, le ha mandato anonimamente dei fiori, salvo poi farsi riconoscere alla fine della trasmissione. Il problema, però, è che in quel periodo Guarnieri stava frequentando due dame, Giusy e Mariangela. E quindi, questa circostanza non è stata gradita da Roberta, che ha visto il gesto come una mancanza di rispetto verso le altre.

La Di Padua all’inizio dell’estate si era resa protagonista del gossip circa un presunto flirt con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli. La dama ha però smentito queste voci e ha raccontato che in realtà i due non si sono né visti né sentiti.