Un’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato un retroscena in merito all’edizione a cui ha partecipato. Stiamo parlando di Asia Nuccetelli, figlia di Alex Nuccetelli e Antonella Mosetti, che ha deciso di allontanarsi ormai da cinque anni dal mondo della televisione per dedicarsi al fidanzato Luigi Del Prete.

Il retroscena su Giulia De Lellis e Andrea Damante

Intervistata da Fanpage.it, l’ex vippona ha tirato in ballo anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, con i quali si era creato una sorta di triangolo: “Dopo avere passato anni in ospedale a causa di problemi di salute, andando al Grande Fratello mi sembrava di rivedere la luce. Ero solo una ragazzina e sono entrata in un circolo vizioso. Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo (con Andrea Damante e Giulia De Lellis, ndr), quando io non avevo fatto nulla di male. Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti. Aggiungo che in 27 anni, non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto”.

Poi, Asia svela se una volta fuori dalla Casa ha avuto modo di chiarire con la De Lellis: “Fondamentalmente con lei non ho mai litigato. O meglio, ci siamo trovate costrette a litigare per questo teatrino che avevano montato. A 20 anni non sapevo neanche come comportarmi in una situazione del genere. Oggi direi: 'Alt, gli autori stanno montando tutto questo teatrino'. Rimpiango di aver fatto il Grande Fratello in quel modo. Non mi hanno dato la possibilità di essere me stessa, ma quello che volevano loro. Odio le ingiustizie e quella è stata un’ingiustizia al 100%. Prendersi le critiche senza avere fatto niente, credimi, fa ancora più male”.