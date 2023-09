E’ tornato il format Casa Chi, la cui conduzione è stata nuovamente affidata a Sophie Codegoni. Ospite della prima puntata Stefania Orlando, che ha commentato i nuovi concorrenti del Grande Fratello e ed una gieffina in particolare. All’ex vippona, infatti, non è piaciuto l’atteggiamento di Rosy Chin, mentre ha apprezzato quello di Beatrice Luzzi.

Stefania Orlando asfalta Rosy Chin

“A me Beatrice mi piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto. Ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi pretendi che gli altri debbano accettarle a tutti i costi.

Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e poi veniva puntualmente nominata. Non significa che se tu ti metti a cucinare per tutti poi nessuno ti nomini. Non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta quindi non abbiamo bisogno della badante. Lei decide quello che si mangia e quando. Ma che pizza ragazzi dai vi prego”.

Stefano Orlando su Tommasi Zorzi e gli altri ex vipponi

“A distanza di anni siamo ancora tutti un po’ legati. Nonostante le diatribe e le discussioni abbiamo sempre legato tutti nella nostra edizione. Se c’è qualcuno che è sparito o che mi ha deluso? Non ti dico che mi sento tutti i giorni con tutti, ma i cuoricini sui social ce li mettiamo sempre e ogni tanto ci sentiamo. Le persone con cui ero in contatto dentro la Casa continuano ad essere presenti nella mia vita, non come priva ed è ovvio sarebbe impossibile. L’affetto rimane e non c’è nessuno che si è allontanato. Pensa che anche con Dayane ci siamo scritte ultimamente.

Ricordi più belli? Con Tommaso ne abbiamo passate tante. Quando abbiamo cantato Maledetta Primavera, era un momento in cui ci siamo ritrovati. Avevamo messo in dubbio il nostro affetto e ci siamo ritrovati, è stato bello ed emozionante. Poi è stato bello il legame che avevo costruito con Giulia Salemi, ed è stato brutto quando si è spezzato perché lei era amica di Dayane che era la mia antagonista”.