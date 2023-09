Dopo l’inaspettata uscita di scena di Oriana Marzoli dal Gran Hermano Vip, la modella di origini venezuelane è prontamente intervenuta per negare categoricamente che sia stata lei ad abbandonare il reality, e lo ha fatto attraverso un durissimo post su Instagram.

Oriana Marzoli: "Nego di aver abbandonato il Gran Hermano Vip"

“Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei delusi”.

Pochi minuti fa, il reality spagnolo ha reso pubblico il Confessionale in cui Oriana avrebbe detto di volersi ritirare. L’ex vippona, visibilmente agitata, ha detto di non voler sottostare al “gioco” impostogli dagli autori: “Io me ne vado, che vuoi che ti dica. Non intendo giocare! Quindi ne ne vado, e basta. Non me ne frega un ca**o. A qualcun’altra, a me no! Aprimi, te lo chiedo per favore. Non continuerò a sopportarlo. Me ne voglio andare. Non ce la faccio più”.

"Oriana è stata cacciata! Siete delle m*rde"

Anche Daniele Dal Moro ha rotto il silenzio in una storia su Instagram, attaccando frontalmente il Gran Hermano: “Oriana Marzoli non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto, sia con lei che con me, non verranno insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. Ad ogni modo, il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la m*rda di persone che siete”.