Oriana Marzoli ha deciso di abbandonare la Casa del Gran Hermano Vip. Troppo forte la mancanza del fidanzato Daniele Dal Moro per proseguire la sua avventura nel reality spagnolo dal quale ha dunque deciso di ritirarsi.

Se in Italia la modella di origini venezuelane si è classificata seconda al Gf Vip alle spalle di Nikita Pelizon, la permanenza in Spagna è durata solo qualche settimana. La notizia è stata data poco fa anche ai suoi ormai ex coinquilini, che sono rimasti letteralmente spiazzati.

Negli ultimi giorni, Oriana si era mostrata sempre più insofferente, e la lontananza dal fidanzato rappresentava ormai un ostacolo insormontabile. Dopo alcuni momenti “down”, la “reina” ha dunque deciso di lasciare il reality, ma a carissimo prezzo. Sembrerebbe, infatti, che la produzione abbia deciso di multarla di 50mila euro e di escluderla da Mediaset Spagna.