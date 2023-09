Sin dai primi istanti della sua permanenza nella Casa del Gran Hermano Vip, Oriana Marzoli ha lamentato di soffrire la lontananza da Daniele Dal Moro. Per questo, gli autori avevano fatto arrivare il bel veneto nella Casa, mettendo, però, l’ex vippona davanti ad una scelta crudele: tre minuti con il fidanzato in cambio di 12mila euro decurtati dal montepremi. La modella di origini venezuelane, dopo essere andata in crisi, ha rinunciato per non essere attaccata dagli altri concorrenti.

In questi giorni, però, la “reina” ha continuato a piangere e soffrire per la lontananza dal partner. Come se non bastasse, ieri Daniele Dal Moro si è sfugato su Instagram, accusando il GH Vip di non essersi comportato bene nei suoi confronti e in quelli della fidanzata. Pochi minuti fa la notizia choc: Oriana ha abbandonato il reality. L’ex vippona è entrata in confessionale e non è più uscita. Un autore ha annunciato: “Oriana ha abbandonato il gioco”, e i suoi ormai ex coinquilini sono rimasti senza parole.

Ma come ha reagito Daniele all’abbandono del Gran Hermano da parte della fidanzata? Pubblicando nuovamente su Instagram una loro foto in quel della Mostra del Cinema di Venezia. A breve, dunque, Dal Moro potrà finalmente stringere tra le braccia la sua “Bebè”.