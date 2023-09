Ieri sera, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, abbiamo assistito al faccia a faccia tra Anita Olivieri e Heidi Baci.

Negli ultimi giorni, la bionda manager romana ha manifestato diverse perplessità in merito al comportamento della coinquilina, la quale ha respinto le attenzioni di Massimiliano Varrese scatenando il gossip all’interno della Casa. Secondo Anita, Heidi avrebbe inizialmente ricambiato l’interesse dell’attore salvo poi dargli il due di picche. Ad oggi, nel “mirino” della ragazza di origini albanesi ci sarebbe Vittorio Menozzi, con il quale, secondo la Olivieri, la Baci vorrebbe far ingelosire Massimiliano.

La regia lascia aperto l'audio del Confessionale

Al termine della puntata, la regia ha inavvertitamente lasciato aperto il microfono del confessionale, dove Anita stava parlando proprio della coinquilina: “Voi mi mandate sempre Heidi di là, così io non riesco a chiarirci, lo fate apposta… Lo so, è il vostro lavoro, si sente”. La reazione degli altri gieffini che si trovavano in giardino ha fatto il giro dei social. Accortasi della gaffe della regia, Samira Lui ha iniziato a parlare di quanto fosse calda l’acqua nella piscina e gli altri l’hanno seguita a ruota.