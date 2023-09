Oriana Marzoli ha negato categoricamente di essere stata lei ad abbandonare il Gran Hermano Vip, e lo ha fatto attraverso un durissimo post su Instagram nel quale, tra l’altro, ha minacciato di intraprendere azioni legali.

Oriana nega di aver abbandonato il Gran Hermano Vip

“Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei delusi”.

Stando a quanto riportato dagli spettatori del reality show iberico, sarebbero diverse le motivazioni che avrebbero spinto Oriana ad abbandonare il gioco a poche settimane dall’inizio. Pare che la venezuelana, raccontata in un certo modo dalle telecamere del programma e dai conduttori, avesse temuto di non dare una buona prova, compromettendo la sua immagine. Riteneva, infatti, di essere vittima di un pregiudizio. Secondo altri, invece, a spingerla ad abbandonare la Casa sarebbe stata la consapevolezza di non poter rivedere il fidanzato Daniele Dal Moro. Proprio nel corso della diretta di ieri sera, infatti, Oriana aveva scoperto che Daniele non sarebbe entrato nella Casa per farle una sorpresa. Dalla Spagna, inoltre, fanno sapere che Oriana Marzoli è stata bandita da Mediaset Espana e che dovrà pagare una multa di 50mila euro.

La sfuriata in Confessionale

Intanto, pochi minuti fa è stato reso pubblico il Confessionale in cui si vede l’ex vippona furibonda che dice che lei non ha alcun intenzione di stare al gioco impostogli dalla produzione: “Io me ne vado, che vuoi che ti dica. Non intendo giocare! Quindi ne ne vado, e basta. Non me ne frega un ca**o. A qualcun’altra, a me no! Aprimi, te lo chiedo per favore. Non continuerò a sopportarlo. Me ne voglio andare. Non ce la faccio più”.