Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello. “Sono finalmente iniziate le dinamiche”, ha detto in apertura Alfonso Signorini. Si parte subito con le nomination: lo scorso giovedì gli animi di sono surriscaldati dopo che sono stati letti in diretta i voti del pubblico rispetto al preferito della settimana. Beatrice Luzzi ha avuto la meglio su Giselda Torresan, e la “montanara” è letteralmente esplosa.

La discussione dopo la diretta della scorsa settimana inizia per dei vestiti. La Luzzi dice di aver regalato degli abiti alla Torresan, e lei replica che glieli aveva dati in prestito, aggiungendo (alle spalle) “Era uno straccetto”. Per Giselda, Beatrice si inventa le cose: “Non girare le frittate”. E la casa si schiera con la Torresan. La settimana di entrambe è stata molto dura. Sui social però tutti dicono che Giselda è una falsa e che finalmente ha mostrato la sua vera natura.

Signorini smaschera Giselda

“A me non è piaciuto dall'inizio l'atteggiamento verso Rosy, poi è un gioco e spero che tutto rientri io non voglio litigare”, dice l’operaia veneta. Ma Alfonso sembra non crederle più: “Sinceramente non mi pare sia solo un gioco, hai detto delle cose molto cattive”. Poi Beatrice si difende: “Non ho mai nominato Giselda che è nominata dalla prima puntata, e lei è sempre stata nominata quindi c'è qualcuno che la nomina e finge di esserle amica. Io ho avuto un ruolo ingrato perché dovevo decidere ho scelto lei che mi ha dato dell'ipocrita e mi ha ferita”. Signorini a quel punto si rivolge a Beatrice: “Tu non pensi che a volte il tuo atteggiamento sia vittimistico?”. Lei replica: “Voi mandate sempre video in cui mi attaccano è normale poi io ci rimanga male”.