Per quanto Alfonso Signorini continui a forzare in tutti i modi una “ship” tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese, nella puntata del Grande Fratello di ieri la ragazza di origini albanesi ha messo per l’ennesima volta un freno.

Heidi rifila l'ennesimo due di picche a Massimiliano

Ma facciamo un passo indietro. Il conduttore mostra i video dei due e chiede ad Heidi di commentarlo: “Sicuramente vedo due persone che si piacciono tantissimo, non gioite però, io l'ho sempre detto che ho grande simpatia per Massimiliano, però da parte mia non c'è questa intensità, non posso mentire. Onestamente adesso mi dispiace, perché non è ricambiato in questo modo. Non sono una persona che fa dei calcoli, vediamo, ad oggi non mi piace”. Quello che sembra uno spiraglio sulla coppia in realtà diventa altro. Massimiliano Varrese commenta: “Sto valutando giorno per giorno, sto riflettendo su di me, sulle mie emozioni, ognuno ha i suoi tempi e le emozioni non possono essere uguali agli altri. Stasera è stata più chiara, ne prendiamo atto e vediamo cosa succede dentro di me”. “Ma quindi ora vuoi fare tu il figo?”, ironizza Signorini. A raffreddare gli animi ci pensa Hedi che, guardando negli ogli Varrese, dice: “Non mi piaci. C'è della simpatia, mi trovo molto bene. Io non ho paura di dire se una persona mi piace, vado e lo dico chiaro. Questo film chiudiamolo qua”. Alfonso è incredulo: “Ma prima hai detto altro!”.

Al rientro in casa, Heidi commenta con Ciro Petrone quanto accaduto: “Sono tre puntate che voglio chiudere questa storia”. L'attore napoletano sottolinea: “Era più bello se dicevi che ti piaceva, perché è la verità... però ora non mi sento…”. Hedi però è davvero stufa ed esclama “Non è vero”.