Intervistata dal settimanale Vero, Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

“E’ stato l’errore più grande della mia vita”, titola l’intervista. “Alfonso Signorini non l’ho più sentito, è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore. Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me: mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione”.

L'espulsione dopo una frase su Laura Pausini

“Alda D’Eusanio ha partecipato alla quinta edizione del GF Vip restando in Casa circa una settimana – si legge sul settimanale Vero -. La giornalista è poi stata espulsa direttamente nel corso della settimana per una frase infelice detta su Laura Pausini che le è costata una querela con tanto di richiesta di risarcimento danni da 1 milione di euro. Prima l’espulsione, poi la querela e infine l’allontanamento dalla tv: quello non è stato certo un bel periodo per la D’Eusanio, che infatti ha confessato di essere stata depressa. Adesso però la giornalista sta un po’ meglio: “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato”.