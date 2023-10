Due settimane fa, è andato in onda l’attesissimo confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli a Uomini e Donne. Durante il faccia a faccia, l’ingegnere romano è parso ancora innamorato della giovane studentessa (che la scorsa settimana si è laureata), mentre quest’ultima era decisa nel mettere un punto definitivo alla relazione.

A distanza di alcuni giorni, dalla messa in onda, la rottura tra i due ex volti dal dating show di Maria De Filippi continua a far discutere. Il popolo social è diviso, e alcuni giorni fa Carola ha risposto ad un utente che ha commentato: “A me dispiace per Carola, ma è anche vero che così l’ha data vinta a tutte quelle persone che non credevano in lei, alle fan di Alice (Barisciani, ndr), ma anche a Gianni e Tina. Io fossi stata in lei non gliel’avrei data vinta, loro aspettavano questo da marzo”. La risposta dell’ex corteggiatrice non si è fatta attendere: “A volte è meglio deporre le armi, non c’è nessun vincitore in questa storia, ma solo tanta tristezza. Sinceramente non ho rancore, la rabbia gioca brutti scherzi, va bene così, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. La verità io la so, e sono sempre stata sincera”.

Durante una diretta Instagram con Gemma Palagi, Cristian Di Carlo, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, ha detto la sua in merito alla rottura tra i Nicotelli, con i quali ha condiviso una parte del percorso nel dating show di Canale 5: “Io ero in puntata quando Federico ha scelto Carola, mi è dispiaciuto. E’ ovvio che le relazioni finiscono e tu ti rendi conto poi effettivamente come va il rapporto quando esci da quel contesto. Ci sta che due persone sono incompatibili. Io vedevo molto preso Federico, Carola anche, ma Federico di più. Poi come sono andate le cose non si sa, però ci sono rimasto male”.