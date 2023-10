Elio Servo ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over, con un video condiviso sui suoi profili social, ha fatto sapere che non tornerà nel dating show di Maria De Filippi: “Io lascio senza aver trovato l’amore, lì non si trova”.

Elio Servo lascia Uomini e Donne

"Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l'amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti": con queste parole Elio Servo ha annunciato ai telespettatori che non tornerà nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne.

Il cavaliere non è riuscito a incontrare la donna giusta, complice, secondo il suo parere, anche i numerosi scontri con Tina Cipollari. In una delle ultime puntate andate in onda ha incolpato infatti l'opinionista di rovinargli il percorso con le donne del parterre Over con le offese a lui rivolte.

L'ultimo scontro con Tina Cipollari

Elio Servo si è reso protagonista del programma non per il percorso con qualche dama del Trono Over, bensì per i frequenti litigi con Tina Cipollari. L'ultimo acceso scontro risale alla puntata del 18 settembre quando il cavaliere ha tentato di fare pace con l'opinionista, gesto però rifiutato dalla stessa. Ripresa la nuova edizione, Elio non ha infatti intrapreso alcuna particolare conoscenza e nell'appuntamento con il dating show del 26 settembre ha detto la sua sulle mancate esterne con le protagoniste del parterre femminile: crede che sia colpa della storica opinionista e del profondo astio che prova nei suoi confronti. Ad avvalorare la sua tesi una sua cara amica che gli avrebbe scritto un messaggio con queste parole: "Nessuna donna si avvicinerebbe temendo di entrare nel tritacarne Tina, sarebbe un suicidio".