Come stanno realmente le cose tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? E’ questa la domanda che i tantissimi fan della coppia si stanno facendo ormai da diversi giorni ma, almeno per momento, la vicenda resta avvolta ancora nel mistero.

Quel che è certo è che tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è maretta. Alcuni giorni fa, Sophie è apparsa senza tolta l’anello di fidanzamento con il quale Alessandro le aveva chiesto di sposarlo un anno fa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il gesto, ovviamente, non ha fatto altro che alimentare le voci riguardo una possibile rottura tra i due.

La foto di Alessandro e la story di Sophie

A ciò si aggiunge che, nelle ultime ore, sul web è spuntata una foto del dj in aeroporto mentre parla con una ragazza “misteriosa”. Ma non solo. La Codegoni ha postato (e poi rimosso) tra le sue Instagram stories una canzone di Shakira che parla di tradimento. Secondo alcuni fan la storia è stata cancellata proprio per evitare fraintendimenti; per altri, invece, si tratterebbe di un messaggio indirizzato proprio a Basciano. Inoltre, nelle scorse ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha di fatto annunciato la rottura: “Si sono lasciati, c’è bisogno che ve lo dica io?”, ha scritto incalzata dai followers.

La proposta di matrimonio a Venezia

Poco più di un anno fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si prendevano il red carpet di Venezia rendendosi protagonisti di un inatteso siparietto amoroso, con la proposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che chiese in sposa la Bonas di Avanti un altro. La chiacchieratissima proposta andava a coronare l’amore della coppia, che avrebbe poi portato anche alla nascita della prima figlia, Céline Blue, il 12 maggio scorso. La relazione tra i due ex vipponi ha però vissuto numerosissimi alti e bassi, con vari tira e molla, liti e voci di crisi che hanno messo a repentaglio la loro storia. Delle nozze, poi, non si è più avuta alcuna notizia, costando alla coppia varie critiche per la platealità del gesto mirato solo alla visibilità.