Archiviata la turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è proiettata esclusivamente sulla sua carriera. Prima il lancio della sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, poi la collaborazione con noto brand di moda.

Nel corso di questi mesi, la chiacchieratissima rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip ha quasi monopolizzato la cronaca rosa nostrana, con i fan che, nonostante la relazione sia ormai finita da un pezzo, non perdono la speranza che l’influencer campana e lo speaker radiofonico possano tornare insieme.

Anche Edoardo Tavassi, in una recente intervista a Tag24, non ha escluso un possibile ritorno di fiamma: “Quando sono uscito io ovviamente li ho visti, mi sono confrontato con Edoardo. Li ho visti affiatati e li seguivo. Non mi piace quando una coppia si lascia, ma se devi stare male allora è meglio per la felicità di entrambi. Non pensavo si lasciassero perché li vedevo veramente presi. Però non si sa mai, potrebbero tornare insieme!”.

Di recente, alla domanda di una sua fan che le chiedeva come dimenticare un ex, Antonella ha risposto: “Il mio consiglio è quello di focalizzarti su tutte le cose negative che ha fatto per capire che tu meriti di meglio. Ci vorrà tempo, ma vedrai che ne uscirai più forte di prima”.