Lo scorso 29 settembre, Oriana Marzoli avrebbe abbandonato il Gran Hermano Vip. L’annuncio era stato direttamente dal profilo ufficiale del reality spagnolo. Gli autori hanno pubblicato un video in cui la modella di origini venezuelane si sfoga nel Confessionale, e nel quale afferma di volersene andare.

Una notizia che, poche ore dopo, era stata seccamente smentita dall’ex vippona, la quale ha sottolineato che presto sarebbe stata rivelata la verità: “Smentisco categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi notizia ufficiale o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Presto si saprà la verità, per la quale mi riservo il diritto di esercitare le relative azioni legali”.

La frecciatina di Ivàn Gonzàlez

Dopo la smentita della fidanzata, Daniele Dal Moro aveva comunicato di essere stato bannato da Telecinco. Nelle scorse ore, Ivàn Gonzàlez, ex di Oriana Marzoli, ha commentato l’uscita di scena dal reality spagnolo dell’ex vippona. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, Ivàn avrebbe criticato il comportamento della “reina” nel corso della sua ospitata al programma Fiesta: “Se ho buoni rapporti con lei? Dipende, non so quello che può dire lei. Io mi sono sempre comportato bene con lei, così come con tutte le persone. Lei è stata parte della mia vita nel passato. Abbiamo vissuto momenti belli, altri brutti. Però alla fine di tutto credo che questa sia la vita. Siamo stati un anno e mezzo insieme, ma con alcuni intervalli. Lei ha un bel caratterino, un forte temperamento. Parla molto, ma bisogna sapersi comportare, soprattutto con persone che lavorano. Le cose si possono spiegare in molti modi e senza insultare chi è lì a lavorare. Il fatto che ha lasciato il reality non mi sorprende molto. Ancora non sappiamo i motivi per cui ha preso questa decisione”.

La replica di Oriana Marzoli

La frecciatina ha fatto in poche ore il giro del web, e ha provocato la reazione di Oriana che, attraverso una storia su Instagram, ha accennato anche al video che gli autori avrebbero montato togliendo alcune parti salienti: “Mi mandano video di persone che vanno in tv per parlare del mio falso abbandono. Persone che lavorano per il canale e che dicono che andranno a smontare le mie bugie. Consiglio a queste persone, prima di parlare male di me, di guardare il video reale. Quello integrale e completo, da quando entro in Confessionale a quando esco per parlare con gli addetti alla produzione, per poi rientrare in casa per insegnare il ballo settimanale. Molto facile far uscire un video già editato. Vi invito a far uscire quello reale, e a non silenziarmi il microfono quando esco per parlare con la produzione. Io non dico bugie! Ripeto, non è mai uscito dalla mia bocca ‘Voglio abbandonare il reality!’. Mai! Che la smettano di usarmi”.