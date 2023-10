Nella passata stagione di Uomini e Donne, uno dei troni più discussi è stato senza dubbio quello di Nicole Santinelli. Uno dei suoi primi corteggiatori è stato Cristian Di Carlo, ma la tronista alla fine ha scelto di concentrarsi esclusivamente su Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio, scegliendo il primo (hanno rotto praticamente subito).

Durante una diretta Instagram con Gemma Palagi, Cristian ha confessato che sperava di vedere Francesca Sorrentino, “queen” della decima edizione di Temptation Island ed ex di Manuel Maura, sul trono: “Io speravo che sul trono andasse Francesca. Però io credo che le opportunità ancora ci sono. Lei è piccola, è giovane. Poi è anche giusto che non forzi la mano, alla fine si è lasciata a luglio, quindi ci sta che ancora non se la senta. Però sicuramente lei è quella che vorrei far scendere, ha tutte le carte in regola caratterialmente ed esteticamente. E’ tanta roba. Da Cristina single sì, ammetto che mi sarebbe piaciuto conoscerla o comunque avere la possibilità di corteggiarla. Quindi sì, sarei sceso per lei. Come prototipo di donna è tanta roba, su questo non ci piove.

Io penso che verso gennaio accetterà. Presumo che non se la tolga questa possibilità, perché è un modo per conoscersi e farsi conoscere. E’ un modo per trovare qualcosa di meglio, senza dubbio”.