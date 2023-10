Chi si nasconde dietro “l’ingenua” Giselda Torresan? L’operaia veneta, nuova concorrente Nip del Grande Fratello, come ha lei stesso rivelato (prima che la regia facesse scattare la censura) non ha sostenuto alcun provino per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini, bensì sarebbe stata contattata direttamente dagli autori: “Mi hanno contattato loro, io ero già conosciuta in Veneto”, ha detto.

Il racconto dell’operaia appassionata di montagna, che ha lavorato in fabbrica prima al giorno prima di varcare la soglia della porta rossa, è stato smontato subito, così come la storia della ragazza ingenua e sprovveduta che “non ha mai utilizzato una macchina del caffè e non ha mai preso un treno” e che non conosce i motivi per i quali contra oltre 150 mila followers su Instagram. In seguito, si è scoperto che Giselda è stata addirittura contattata da Luca Zaia, Governatore del Veneto, per fare da testimonial ad un’iniziativa sui percorsi alpini e montani.

Insomma, è evidente che la Torresan non è quella che dice di essere né tantomeno la figura che vogliono far passare gli autori. Ma nonostante la scaltrezza, Giselda ha commesso un passo falso: non ha nascosto sul suo profilo Instagram alcune foto che la immortalano sì sulle sue amate montagne, ma in hotel extralusso con indosso abiti e accessori che non sembrano essere stati comprati al mercatino di Borso del Grappa.

E’ chiaro che l’intento degli autori sia quello di portare avanti Giselda il più a lungo possibile, spacciando per vera l’ingenuità e la purezza, a meno che, non cambino le carte in tavola in corsa e la trasformino in un’astuta creatrice di dinamiche.