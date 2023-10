Ciro Petrone sempre più “gossipparo” della Casa del Grande Fratello. L’attore napoletano dice di essere certo del fatto che Paolo Masella sia attratto da Anita Olivieri, e crede che lui abbia mantenuto le distanze proprio per evitare di farglielo notare.

Ciro ritiene che il macellaio romano non stia facendo il primo passo sia perché timido, ma anche perché certo che lei sia innamorata di una persona che frequentava prima di entrare nella Casa. Anita ha spiegato di avere una situazione piuttosto complicata fuori, ma dice di non volversi precludere un’eventuale conoscenza o una piacevole conversazione con uno dei suoi coinquilini. A proposito di Masella, invece, la Olivieri ammette di aver notato un certo distacco e, piuttosto delusa, spiega di non aver compreso il motivo del suo allontanamento.

“Appena ha capito che gli piace, si è staccato”, ha detto Ciro. D’accordo con lui anche Samira e Arnold, che pensano che Paolo si sia allontanato da Anita solo perché imbarazzato, ma pensano che, in un modo o nell’altro, farà di tutto per avvicinarsi a lei.