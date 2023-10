Nella Casa del Grande Fratello, è ormai chiaro a tutti che Giuseppe Garibaldi si è preso una forte sbandata per Samira Lui.

Il collaboratore scolastico calabrese non ha mai nascosto l’attrazione nei confronti dell’ex volto de L’Eredità, che però è impegnata da anni con Luigi Punzo, modello e imprenditore napoletano. Quindi, quando Giuseppe è apparso giù di morale, Anita Olivieri ha ipotizzato che il motivo fosse la mancanza di attenzioni di parte di Samira. In realtà, Garibaldi si è più volte isolate dal gruppo perché preoccupato per la madre, che ha subito un intervento chirurgico.

Anita e Samira ci vanno giù pesante su Giuseppe

Eppure, la bionda manager romana è rimasta ferma sulla sua interpretazione e, trovandosi in giardino con Samira e Angelica Baraldi, ha detto: “Calcola che non la segue perché non può entrare in bagno, sennò andrebbe pure in bagno con lei. Quando lei sparisce per dieci minuti a lui parte il neurone, non sa dove cercarla, pure sotto al tavolo. Di solito io non mi accorgo di niente, ma oggi ho notato proprio che tipo io dicevo ‘ma basta’. Cioè ti sposti in una stanza… Gli piaci, punto”. Samira ha parlato della cotta di Giuseppe nei suoi confronti anche con altri inquilini della Casa: “E’ inutile… Io non ne parlo neanche, perché se parlo poi lui non esce bene e magari passo io per quella che fa la str*nza”.

Intanto, Garibaldi si è sfogato tra le lacrime con Rosy Chin dopo aver notato le frequenti frecciatine nei suoi confronti: “Io sono uno che fa tantissima amicizia, in ogni ambito lavorativo che vado oppure fuori, in paese… Non ho nessuna dote nella mia vita, però ho la dote di mantenere un rapporto di amicizia, mantenere la fiducia. Ho paura che qua qualcuno alla fine lo fa solo per gioco. Sto mettendo in dubbio i legami in generale. Le piccolezze si notano, e per me le piccolezze sono quelle che davvero fanno la differenza”.